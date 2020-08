Stiri pe aceeasi tema

- "Politica „pumnului in gura”! Halucinant! Dupa 21 de ani de munca in aceeași unitate și dedicație in exercitarea actului medical, daca cumva in timpul acesta ai capatat o afecțiune medicala și mai ales daca indraznești, in calitate de lider sindical, sa aduci in atenția publica adevarul despre condițiile…

- Un barbat in varsta de 39 de ani a murit, marți, in urma unui conflict intre mai multe persoane produs in sectorul 6 al Capitalei. Conflictul a fost sesizat la 112 in jurul orei 3.00 și s-a produs intre mai multe persoane, in sectorul 6. Conform Poliției Capitalei, la fața locului au mers polițiști…

- Nu exista nicio motivație legala, logica și umana pentru care este menținut inchis Spitalul Colentina, spune primarul general Gabriela Firea. Spitalul Colentina are 860 de paturi și nu a avut, ca spital suport COVID, mai mult de 100 de pacienți in varf de pandemie. Primarul Gabriela Firea spune ca acești…