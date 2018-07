Bolivia: Preşedintele Evo Morales a fost operat pentru eliminarea unei tumori Presedintele bolivian Evo Morales a fost supus unei operatii pentru inlaturarea unei ''mici tumori'' care a fost detectata in timpul unei verificari de rutina, a scris el miercuri intr-o postare pe Twitter, potrivit Reuters.



In varsta de 58 de ani, Morales, care este la putere din 2006 si si-a anuntat intentia controversata de a candida pentru al patrulea mandat anul viitor, a postat o fotografie in timp ce este controlat de medici pe un pat de spital si a scris ca se simte "foarte bine, 100%" si ca va fi externat joi.

Muy agradecido por toda su solidaridad,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane gasite in stare critica langa orasul Salisbury (sudul Angliei) au fost otravite si au fost trimise probe la centrul de cercetare militara Porton Down pentru testare, a informat editorialistul pentru afaceri politice al ziarului The Sun, citand surse din cadrul apararii, relateaza…

- Mondial fara Germania. Fanii Mannschaft sunt șocați de eliminarea prematura de la CM 2018. Campioana lumii a jucat lamentabil și a fost invinsa de Coreea de Sud, cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, la Kazan, in ultimul sau meci din Grupa F. Acest esec nu a facut decat sa confirme momentul de declin al…

- Omul de afaceri britanic Bill Browder, care il acuza pe președintele Vladimir Putin ca a condus o vendeta personala impotriva lui, a scris pe Twitter ca artistul britanic și-a “vandut sufletul dictatorului rus” in timp ce Rusia se confrunta cu numeroase sancțiuni din partea Occidentului, scrie Reuters…

- Ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat ca loviturile asupra Siriei conduse de fortele armate americane vor avea consecinte si ca insultarea presedintelui rus este inacceptabila, transmite Reuters. "Se implementeaza un scenariu prestabilit. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca astfel…

- Ambasadorul Rusiei la Washington a avertizat ca loviturile asupra Siriei conduse de fortele armate americane vor avea consecinte si ca insultarea presedintelui rus este inacceptabila, transmite Reuters. ‘Se implementeaza un scenariu prestabilit. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca astfel de actiuni…

- Ministerul rus de externe a indemnat miercuri Washingtonul sa-si distruga armamentul chimic si a ironizat o propunere a presedintelui american Donald Trump de a pune capat unei curse mondiale a inarmarii, relateaza Reuters. Trump a scris mai inainte pe Twitter ca relatiile Statelor Unite cu Rusia se…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris duminica pe Twitter ca presedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor si a acuzat Iranul si pe liderul rus Vladimir Putin ca il sustin pe liderul sirian, relateaza Reuters, AFP si…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris duminica pe Twitter ca presedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor si a acuzat Iranul si pe liderul rus Vladimir Putin ca il sustin pe liderul sirian, relateaza Reuters, AFP si…