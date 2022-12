Stiri pe aceeasi tema

Sase combatanti din cadrul unei grupari proturce au fost ucisi in confruntari violente, in nord-vestul Siriei, cu forte ale regimului lui Bashar al-Assad, care continuau luni, anunta formatiuni rebele si un ONG, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Un nou șir de violente a izbucnit sambata la Paris, in marja unor manifestatii, in Place de la Republique, la o zi dupa un atac sangeros soldat cu trei morti si trei raniti, conform News.ro.

O noua ciocnire intre armata indiana și cea chineza a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute la granița disputata dintre India și China pe Himalaya, soldata cu raniți de ambele parți, a anunțat luni partea indiana, citata de AFP.

Doi politisti din New York si inca un barbat au reusit sa salveze un om care a cazut pe sine intr-o statie de metrou din Manhattan, dupa ce au reusit sa- scoata din calea unei garnituri de tren, relateaza AP, citat de news.ro.

Echipa de Formula 1 Haas a anuntat ca Nico Hulkenberg, in varsta de 35 de ani, pilot de rezerva la Aston Martin in acest an, il va inlocui pe Mick Schumacher din sezonul 2023, potrivit Agerpres.

O serie de ciocniri intre protestatari și polițiști au avut loc, duminica, la Chișinau, cand unei coloane de manifestanți nu i s-a permis intrarea in Piața din fața cladirii Guvernului republicii, a anuntat corespondentul TASS de la fața locului, potrivit Rador.

In centrul Chisinaului au avut loc ciocniri intre poliție și participantii la o actiune de protest a opoziției, informeaza Rador.

Ciocniri intense au avut loc in orașul iranian Zahedan, in contextul in care țara este cuprinsa de tulburari antiguvernamentale, relateaza BBC, potrivit Mediafax.