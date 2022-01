Bolintin Vale, declarat zonă specială de siguranță publică Bolintin Vale, declarat zona speciala de siguranța publica Localitatea Bolintin Vale este situata la aproximativ 40 de kilometri vest de București. Foto: Captura Google Maps Realizator: Constanța Comanici - Sute de localnici din Bolintin Valea au ieșit aseara în strada pentru a doua zi consecutiv în semn de protest fața de comunitatea roma din oraș. Oamenii spun ca nu se simte în siguranța și au plecat spre casele celor care îi terorizeaza cu intenția de a le incendia. Au fost opriți de oamenii legii, care au mobilizat importante trupe de poliție și jandarmi. În… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

