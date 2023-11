„Boldeştina“ câştigă restanţa CSO Boldești a invins ieri, la Sala Sporturilor, Petrolul 95, cu 3-2, intr-o restanța din runda a 9-a. A fost un meci spectaculos, cu rasturnari de scor și destule momente interesante, dar și cu o ”cadere” a gazdelor, odata cu trecerea timpului oaspeții reușind, prin acest succes, sa egaleze la puncte pe CSO Baicoi și sa se anunțe drept o candidata clara la primul loc! Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

