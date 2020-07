Stiri pe aceeasi tema

- Deși marile centre comerciale s-au deschis oficial astazi, retailerul de incalțaminte Benvenuti a ales sa țina inchise magazinele din 21 de centre comerciale. Protestul Benvenuti va continua și miercuri, cand magazinelor vor fi redeschise, insa afișand...

- Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania (RORETAIL) a anunțat ca membrii sai nu isi vor redeschide, la inceputul saptamanii viitoare, magazinele in centrele comerciale care au continuat sa solicite plata chiriei pentru ultimele luni, in conditiile in care, prin acte normative, activitatea retailerilor…

- Membrii RORETAIL nu isi vor redeschide, la inceputul saptamanii viitoare, magazinele in centrele comerciale care au continuat sa solicite plata chiriei pentru ultimele luni, in conditiile in care, prin acte normative, activitatea retailerilor a fost oprita, informeaza Organizatia Patronala a Retailerilor…

- Magazinele din mall-uri raman inchise luni dimineața, cand se vor redeschide centrele comerciale din țara. Retailerii vor fi doua zile in greva generala, urmate de alte forme de protest, pana vor ajunge la o ințelegere cu proprietarii centrelor comerciale. Proprietarii de magazine cer sa le fie anulate…

- Unele magazine din mall-uri nu se vor sa redeschide dupa 15 iunie, ca forma de protest a comercianților fața de proprietarii care au cerut chirie si in perioada in care toate spațiile au fost inchise, iar activitatea suspendata, anunța MEDIAFAX.Adrian Cazu, proprietarul unui lant de magazine…

- Retailerii nealimentari din mall-uri ameninta ca nu deschid magazinele, suparați ca proprietarii centrelor comerciale le cer chirie pentru perioada starii de urgența Patronatele din retailul nealimentar solicita proprietarilor de centre comerciale agrearea unei noi intelegeri prin care sa existe chirie…

- Unde va fi obligatorie masca de protecție, dupa 15 mai. Angajatorii trebuie sa asigure maști angajaților. Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile…

- Epidemia noului coronavirus a fost ”controlata” in Turcia, insa este necesar ca de-acum populatia sa se obisnuiasca cu o ”viata sociala sub control” si o mentinere a masurilor privind evitarea unui nou val contagios, a anuntat ministrul turc a Sanatatii Fahrettin Koca, relateaza AFP.