Stiri pe aceeasi tema

- Grecul Marinos Ouzounidis (52 ani) a fost prezentat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca noul antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova. ''Speram intr-o colaborare cat mai lunga si cu cat mai multe efecte pozitive, sa ne indeplinim obiectivele pe care le…

- Grecul Marinos Ouzounidis (52 ani) a fost prezentat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca noul antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova, potrivit Agerpres.''Speram intr-o colaborare cat mai lunga si cu cat mai multe efecte pozitive, sa ne indeplinim obiectivele pe care le avem.…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Dragoș Bon, s-a bucurat intens pentru victoria in fața lui Dinamo, scor 1-0. El le-a dedicat succesul suporterilor din Banie. „A fost o partida cu o incarcatura aparte. Suntem foarte fericiți ca am reușit sa o ingenunchem pe Dinamo. Sunt foarte bucuros și…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 6-1 in amicalul sustinut astazi, pe sinteticul de la Aripile“, in fata liderului din C6, CSO Filiasi. La finalul acestui test, antrenorul secund al „satelitului“ Stiintei, Bogdan Vrajitoarea, s-a aratat multumit de randamentul tinerilor „lei“. „Pe 18 am inceput pregatirea…

- CSO Filiasi a pierdut categoric, scor 1-6, amicalul sustinut astazi, pe stadionul „Aripile“, in fata echipei secunde a clubului Universitatea Craiova. La finalul intalnirii, reactiile celor care se ocupa de destinele liderului au fost negative si chiar vehemente la adresa jucatorilor. Mario Gaman: „Ma…

- Marius Șumudica a plecat din Romania pentru a semna contractul cu Rizespor, echipa din Turcia cu care s-a ințeles dupa desparțirea de Gaziantep. Antrenorul roman a dezvaluit ca in ultima perioada a discutat doar cu Mihai Rotaru. Șumudica a purtat mai multe discuții amicale cu patronul Universitații…

- Unirea Slobozia a avut un start foarte bun de campionat, dar infectarile cu COVID-19 cat și anumite limite pe care echipa nu a reușit sa le depașeasca au facut ca ialomițenii sa termine prima parte a sezonului doar pe locul 19, cu 15 puncte. Pandemia a mutilat avantul echipei noastre care in ultimele…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat miercuri ca se asteapta ca anul 2021 sa fie unul dificil, dar nu la fel de dificil ca acest an, mentionand ca, acum, cand tragem linie, "impreuna am reusit sa trecem peste aceasta perioada". "In ceea ce priveste economia si finantele, in…