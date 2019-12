Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-1 in partida susținuta joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei FC Botoșani. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Vali Mihaila (’19), Alex Cicaldau (’28) și Bogdan Vatajelu (’90+2). Pentru moldoveni a inscris Ofosu (’39). La finalul…

- Universitatea Craiova a caștigat meciul de pe teren propriu, cu FC Botoșani, din etapa cu numarul 19 din Liga 1. Oltenii s-au impus cu 3-1, anunța MEDIAFAX.Craiova a inceput foarte bine partida de pe ”Ion Oblemenco” și a punctat de doua ori in primele 30 de minute. Cel care a deschis scorul…

- Antrenorul Universitatii Craiova , Victor Piturca, nu a revenit la sentimente mai bune in privinta lui Mirko Pigliacelli. Italianul nu va fi in lot nici la meciul cu FC Botosani. Duelul cu moldovenii este programat joi, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Tehnicianul i-a luat apararea lui…

- Universitatea Craiova nu poate juca pe Ion Oblemenco derby-ul cu Dinamo, gazonul fiind in proces de schimbare in aceste saptamani. Așadar, meciul impotriva rivalei din București se joaca la Severin, arena totuși familiara pentru trupa lui Pițurca. Dinamo este pe val și are 3 victorii consecutive in…

- Incertitudinea care planeaza asupra montarii in timp util a noului gazon pe stadionul „Ion Oblemenco“ in vederea sustinerii derbiului „U“ Craiova – Dinamo i-a determinat pe oficialii clubului din Banie sa recurga la o decizie de compromis. Astfel, conducerea Stiintei a emis un comunicat in care anunta…

- Primarul municipiul Craiova, Mihail Genoiu, a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca gazonul de pe stadionul “Ion Oblemenco” va fi înlocui cu unul hibrid, precizând ca aceasta varianta este solicitata de jucatori, iar Primaria va cofinanta aceasta investitie. Mihail Genoiu…

- FCSB a susținut azi antrenamentul oficial inainte de meciul cu CS Universitatea Craiova. CS Universitatea Craiova - FCSB va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Nou-veniții Cristi Manea și Juvhel Tsoumou s-au pregatit normal și au șanse sa…