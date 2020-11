Stiri pe aceeasi tema

- Deși maștile sunt esențiale pentru a preveni raspandirea infectarii cu COVID-19 , mulți oameni cauta scuze pentru a nu le purta. Este cazul și fostului ministru al romanilor de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, care a explicat de ce nu poarta el masca. Dupa cum arata Agerpres , el susține ca este sanatos…

- Papa Francisc a spus ca pandemia este „o doamna numita Covid face face mult rau”, precizand, inca o data, ca este obligatoriu ca oamenii sa respecte masurile de protecție pentru a nu permite virusului sa se raspandeasca. Cu toate acestea, nici Suveranul Pontif și nici consilierii sai nu au purtat masca…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, sambata, in Piața Universitații din Capitala pentru a protesta impotriva purtatului maștii de protecție.La protest au participat inclusiv copii, persoanele adunate in Piața Universitații aratandu-se nemulțumite de noile masuri de restricție anunțate de guvern, in…

- Continua verificarile polițiștilor și jandarmilor in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport in comun, in județul Timiș. Oamenii legii au controlat peste 160 de societați comerciale și peste 1100 de persoane numai miercuri pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenție…

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport in comun, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat peste 80 de societați comerciale numai luni pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus.…