Stiri pe aceeasi tema

- Toate femeile și-ar dori un iubit ca Alex Iordanescu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe fotbalist și pe femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste in timp ce au ieșit la shopping, intr-un mall din Capitala. Imaginile cu cei…

- Gabi Oprea Jr. nu are nevoie de nimeni in preajma lui și știe cum sa se rasfețe și singur. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Iata ce face baiatul de bani gata atunci cand nu are pe nimeni langa el!

- Atunci cand vine vorba de dimensiunile unui produs, Pavel Bartoș pare sa fie pus in dificultate. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins momentul in care prezentatorul TV a ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala, insa parea pierdut printre…

- Dan Tatoiu a dat elicopterul pe scuter! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au filmat pe extravagantul milionar pe strazile din Capitala, pe doua roți. In compania cui a fost susprins omul de afaceri.

- Adrian Mititelu Jr. și-a scos panteruța la plimbare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe afacerist in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala, insoțit de iubita lui.

- Vasi Geambazi nu pare sa fie mare iubitor de mișcare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe milionar in timp ce, zilele trecute, a mers alaturi de viitoarea lui soție, la sediul unei banci din Capitala. Imaginile filmate dovedesc ca milionarul prefera…