- In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, Ramona Olaru a fost cea care a deschis emisiunea cu o gluma la care nimeni nu se aștepta. Nu, nu au mai fost Dani Oțil sau Razvan Simion cei care starneau primii amuzamentul telespectatorilor, ci chiar asistenta TV. Iata ce le-a spus celor doi, dar…

- Relația amoroasa dintre Razvan Simion și Daliana Raducan este destul de solida, cei doi indragostiți facand tot posibilul de a petrece cat mai mult timp impreuna. Pentru ca se apropie sarbatorile pascale, prezentatorul de la Neatza și iubita lui vor celebra impreuna Invierea Domnului Iisus Hristos.…

- Flavius Teodosiu a fost protagonistul unor scene incendiare intr-o parcare din Capitala. Potrivit imaginilor surprinse de paparazzii SpyNews.ro, celebrul saxofonist are o noua iubita, iar atunci cand iși ia la evedere de la ea este cat se poate de pasional.

- Ramona Olaru nu s-a ferit niciodata spuna ca a inceput de jos in viața, inainte de a ajunge la București și de a-și face o cariera. In ediția de azi a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, prezentatoarea rubricii Meteo a povestit care a fost primul sau loc de munca. Ramona Olaru nu s-a sfiit […] The post…

- Relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu pare sa fie din ce in ce mai serioasa, dupa ce fostul Faimos de la Exatlon a declarat ca se vede imbatranind alaturi de frumoasa blondina. Ce propunere a deranjat-o pe asistenta de la Neatza. Iubita motociclistului a spus totul, in direct, la Antena 1. Motivul…

- Razvan Chivu și iubita lui nu mai țin cont de regulile impuse pe timpul pandemiei, atunci cand hoinaresc pe strazile din Capitala. Paparazzi SpyNews i-au surprins fara masca de protecție obligatorie. Se pare ca cei doi indragostiți nu sunt cei mai atenți atunci cand vine vorba de restricții.