Bogdan Mocanu a facut "alianța" cu dușmanul lui Jador. Cei doi foști prieteni s-au certat in urma cu cateva luni, in urma unor afirmații facute de Jador live pe o rețea de socializare, iar de atunci nu iși mai vorbesc. Artiștii urmeaza sa stea fața-n fața in noaptea dintre ani.