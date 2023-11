Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a votat marti proiectul de lege care permite ca la sefia Portului Constanta sa fie numite persoane din afara domeniului naval Forma adoptata prevede ca atat directorul portului, cat si membrii Consiliului de Administratie pot avea experienta in alte domenii, respectiv juridic, economic…

- Vesti bune pentru cei care vor sa se angajaeze an domeniul naval Camera Deputatilor a votat marti proiectul de lege Prin intermediul acestui proiect se permite ca la sefia Portului Constanta sa fie numite persoane din afara domeniului naval.Proiectul prevede ca atat directorul portului, cat si membrii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca proiectul de lege privind scoaterea salilor de jocuri de noroc in afara localitatilor, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, nu este blocat si va trece de votul din Parlament.

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, ca for decizional, un proiect de lege care pedepseste cu inchisoarea angajatii cu atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata care se sustrag de la stabilirea alcoolemiei sau a prezentei unor substante…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, luni, cu 174 pentru, 81 impotriva, 17 abtineri si doi care nu voteaza, proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a anuntat in plen ca proiectul de lege…

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, luni, proiectul legii pensiilor speciale, informeaza Agerpres. Comisiile de specialitate - constitutionalitate, munca si buget - urmeaza sa intocmeasca raportul pana luni la ora 14,00, potrivit programului stabilit de conducerea Camerei. Proiectul va intra in…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Parlamentul iranian a adoptat o noua lege care inaspreste drastic pedepsele impotriva femeilor care nu respecta codul vestimentar strict, impus in acord cu regulile religioase. Denumita „legea Hijabului si a castitatii”, documentul prevede pana la 10 ani de inchisoare pentru femeile trecute de pubertate…