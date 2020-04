Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele critica intentia Guvernului de a trimite jumatate dintre angajatii sistemului public in somaj tehnic si spune ca veniturile bugetarilor ar putea scadea cu 50%, ceea ce va adanci criza actuala. Presedintele Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a declarat pentru Agerpres…

- Intentia Guvernului de a trimite jumatate dintre angajatii sistemului public in somaj tehnic va determina o comprimare a cererii interne care va fi distrugatoare pentru relansarea economica, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe Facebook ca Guvernul a pregatit un proiect de act normativ care se refera la bugetari. „Șomajul tehnic” in instituțiile publice este o propunere asumata, a sp...

- Doua elemente mari vom avea de surmontat in criza actuala, respectiv lichiditatea, adica resursa existenta in piata, si abordarea prudentiala, a declarat, miercuri presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, potrivit Agerpres. "In criza aceasta vom avea doua elemente…

- Deputatul USR Iulian Bulai a cerut Guvernului sa permita autoritatilor locale sa achizitioneze in mod direct echipamente de protectie pentru spitalele afectate de coronavirus, potrivit Agerpres. Intr-o conferinta de presa sustinuta online, deputatul de Neamt, care are insa cabinet parlamentar si…

- Platile de la Guvern se vor face mai devreme, in doar 15 zile de la depunerea solicitarii la AJOFM, nu la 30 de zile, ca pana acum, a afirmat vineri Violeta Alexandru, ministrul Muncii, citata de Economica.net. Aceasta a explicat ca angajatorii nu trebuie sa plateasca ei somajul tehnic, ci, dupa depunerea…

- Antreprenorii romani au nevoie acum, mai mult decat oricand, de actiuni concrete, in conditiile in care epidemia de coronavirus a redus puternic activitatea economica, atrage atentia Partidul Social Democrat, potrivit Agerpres. "Epidemia de coronavirus a redus puternic activitatea economica din Romania,…

- Președintele de onoare al Partidului ADER, Neculai Onțanu, face o trecere in revista a actualei crize politice și de sanatate publica prin care traverseaza Romania și e de parere ca avem a face cu o criza atipica și cu un razboi asimetric. El e de parere ca intr-o astfel de incleștare important e…