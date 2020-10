Stiri pe aceeasi tema

Bogdan, din Roman, ne-a dat raspunsul corect și a caștigat pe loc 17.456 de lei. Are 24 de ani și vrea sa iși repare mașina cu banii pe care i-a caștigat azi. Cu o minte de detectiv și cu multa siguranța in voce, Bogdan din Roman a pus cap la cap indiciile date de Bogdan...

- Averea miliardarilor a depașit 10.000 de miliarde de dolari grație evoluției foarte bune a burselor, in ciuda unei economii mondiale in plin marasm, scrie AFP. In ciuda caderii burselor din martie, averea miliardarilor s-a redresat rapid, grație giganților din domeniul IT și sanatate. „Raportul miliardarilor”…

- In ultimii patru ani, Marina Udgodskaya a șters praful și a spalat cu mopul in birourile cladirii administrației locale din Povalikhino, o localitate rurala din Rusia. Femeia a participat la alegeri doar pentru ca fostul șef sa fie ales din nou. Pentru ca nimeni din sat nu s-a inscris pentru a fi contracandidatul…

- In scrisoarea deschisa pe care a publicat-o, Selly semnaleaza cele mai mari probleme ale invațamantului din țara noastra și propune soluții. Cele 4 probleme la care se refera Selly: Timpul petrecut de elevi la școala Profesorii și modul de predare Schimbarea urgenta și radicala a programei școlare Digitalizarea…

Arya a fost pierduta de stapan in zona orașului Teiuș, dupa ce a sarit din remorca in care se afla, și a fost gasita langa Pitești dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului, scrie Monitorul de Cluj. „Ea este Arya. Din pacate a sarit din remorca in care se afla...

Bogdan și-a dat seama ca nu are cash cand a ieșit cu fetița in parc și a vrut sa-i cumpere o inghețata dintr-un magazin in care nu se putea plati cu cardul. O doamna l-a auzit vorbind despre asta cu grupul de prieteni care il insoțeau, toți in aceeași situație, și le-a oferit banii de...

E vara așa ca mulți se gandesc sa intre la dieta. Asta a facut și Gabriel Fereșteanu, gazda matinalului de vara de la Virgin Radio. El a reușit sa dea jos peste 6 kg cu dieta, sport, dar și cateva proceduri de slabire. Fere este la jumatatea provocarii incepute pe 22 iulie, iar astazi a...

- Astazi, Fere și Liza ți-au dat trezirea de la 8.00, pe Virgin Radio. Dupa cum te-au obișnuit deja, cei doi trec in agenda zilei toate evenimentele istorice care s-au intamplat in fiecare zi : ,,Ironic, astazi, la 73 de ani de la cea mai tragica explozie din lume, lansarea bombei atomice Little Boy…