Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești a facut un anunț important pe rețelele de socializare. El iși construiește casa in care urmeaza sa se mute alaturi de iubita sa, Cristina Pucean. Locuința va fi una mare, pe un etaj, iar garajul pentru bolizii sai nu putea sa lipseasca.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi radiaza de fericire unul in preajma celuilalt. De aceasta data, manelistul a vrut sa-și surprinda iubita cu un cadou special, astfel ca i-a cumparat o geanta de la brand de lux in valoare de mii de euro.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu au trecut prin momente bune in ultima perioada și asta pentru ca aceștia s-au certat și au șters pozele cu ei de pe rețelele personale de socializare. Acum, cei doi s-au impacat, iar cantarețul de manele a postat un videoclip emoționant pe pagina de TikTok.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, insa se pare ca acum cei doi au șters postarile de pe rețelele de socializare personale și au dat de ințeles ca nu mai sunt intr-o relație. Dansatoarea confirma acum desparțirea de cantareț?…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt mai indragostiți ca niciodata. Indragita dansatoare a postat pe o rețea de socializare dovada ca nu pot rezista prea mult timp unul departe de celalalt. Ce fac cei doi atunci cand intervine distanța in relație.

- Selly a muncit foarte mult pentru producția „Romina VTM”, insa recunoaște ca nu este deloc un film bun și nici nu și-a dorit asta, de fapt. Vloggerul nu vrea sa faca arta, ci bani.„Romina VTM” este filmul pentru care Selly a muncit din greu alaturi de intreaga echipa, dar și producția care a starnit…

- Filmul Romina VTM a fost lansat la inceputul anului 2023, mai exact pe 2 ianuarie. Pelicula a fost extrem de promovata, in ea jucand mai multe vedete din showbizul romanesc. Nume precum Bogdan de la Ploiești, Tzanca Uraganu, Nicole Cherry, Rareș Mariș, YNY Sebi sau Cristina Pucean au caștigat imediat…

- Cristina Pucean este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, dansatoarea i-a scris artistului un mesaj emoționant. Iata ce i-a transmis vedeta in ultima zi din an!