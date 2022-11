Exista oameni care iți alina sufletul, care sunt ca un pansament atunci cand iți este mai greu in viața. De multe ori suntem nevoiți sa ajungem in spitale, omul este ca o mașina care se mai și strica și care necesita reparații. Ca și sufletul, și el necesita reparații din cand in cand. Dar cum este ca ambele tratamente sa le primim de la una și aceeași persoana? Știați ca in Brașov la Spitalul de Pneumofiziologie preotul spitalului este in același timp și asistent medical in același spital? Cum se imbina aceste doua meserii nobile: una ce trateaza sufletul și alta trupul? Veți afla din interviul…