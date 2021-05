Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice risca sa submineze stabilitatea globala din cauza consecintelor asupra securitatii umane, incluzand fenomene precum foametea la scara larga, accelerarea desertificarii sau migratia fortata, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. "Schimbarile climatice…

- Una dintre scanteile care a reaprins tensiunilor dintre israelieni si palestinieni, ce au escaladat in ultimele saptamani, a fost soarta unor familii palestiniene din cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, amenintate cu expulzarea in favoarea unor colonisti evrei.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. Primirea cu onoruri militare a avut loc pe platoul de ceremonii. Din delegatia sefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Romania nu se simte amenintata, ci ingrijorata de prezenta militara sporita a Rusiei in regiune, iar datorita Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra „e partial si un 'lac' NATO”, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, potrivit Agerpres.

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, a fost numit in forul de conducere a Institutului European pentru Inovare si Tehnologie (EIT), potrivit unui comunicat publicat luni de institutia UE. In afara de Razvan Nicolescu, alti trei membri au fost numiti de Comisia Europeana in Consiliul Director…

- Parlamentul European si statele membre ale UE au cazut de acord miercuri pentru adoptarea obiectivului de reducere neta cu cel putin 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in UE pina in 2030, comparativ cu nivelul din 1990, au anuntat Comisia Europeana si eurodeputati, relateaza AFP. Aceasta tinta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si secretarul de stat al SUA Antony Blinken au avut, marti, o convorbire telefonica, context in care au vorbit despre contributia Romaniei la NATO, securitatea energetica si statul de drept. "A fost accentuata, in cadrul discutiei, importanta…

- Propunerea ca Andrei Muraru sa fie ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii este "o alegere excelenta" a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunța AGERPRES. "Este o alegere excelenta, este o alegere foarte buna a presedintelui…