- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Valery Kuzmin, in urma declarațiilor facute de acesta miercuri, se arata intr-un comunicat transmis joi de MAE. Valery Kuzmin a transmis ca Tezaurul Romaniei depus la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial nu se afla pe agenda…

- In contextul declaratiilor de joi ale ambasadorului Federatiei Ruse in Romania, Valery Kuzmin, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus ca acesta sa fie convocat joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde a avut loc o discutie la nivel de secretar de stat pentru afaceri strategice.…

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…

- Bogdan Aurescu a facut un exercitiu de imaginatie, la Prima TV, si a declarat ca, daca s-ar afla fata in fata cu Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, i-ar transmite acestuia ca UE si NATO nu reprezinta amenintari la adresa Federatiei Ruse, dar si ca este interesat de progresele Comisiei…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat joi Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Reuters. „Face constant apel la partenerii nostri americani sa inceteze…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ii raspunde președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin e nemulțumit de faptul ca Romania gazduiește scutul NATO de la Deveselu, care reprezinta o„amenințare” pentru Moscova. In acest sens, spune ministrul Aurescu, Romania invita…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cifra de afaceri a…