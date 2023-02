Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a primit sambata, 11 februarie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, Delegația bipartizana a Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, condusa de președintele acesteia, Mike Rogers, informeaza MAE intr-un comunicat.…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Decizia JAI a fost un test pe care nu Romania, ci Europa l-a picat, declara premierul Nicolae Ciuca, luni seara, in Parlamentul Romaniei. „Romanii au platit cu propriul sange dorința de a se alatura democrațiilor europene și de a se bucura de respectarea drepturilor fundamentale. In decembrie 1989,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, i-a transmis o scrisoare de mulțumire ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, pentru organizarea „cu succes” a ministerialei NATO de la București, la care Blinken a participat, a informat MAE, vineri, 16 decembrie.„In scrisoare, șeful…

- ”Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Am ajuns la momentul in care putem constata eșuarea statului Republica Moldova și nu numai din punct de vedere al securitații, al apararii, din punct de vedere economic, social, energetic”, declara editorialistul Nicolae Negru, transmite Știri.md . Acesta declarații…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO și al aniversarii, anul acesta, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, vin la Bucuresti ca sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii. …