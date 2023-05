Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Bogdan Aurescu a aratat ca in cadrul lucrarilor reuniunii CAE va susține adoptarea rapida a celui de-al optulea pachet de asistența financiara pentru susținerea militara a Ucrainei, dar și adoptarea celui de-al unsprezecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei.

- Invazia rusa in Ucraina va fi principalul subiect de dezbatere, luni, la Bruxelles, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, care vizeaza noi sanctiuni impotriva Moscovei, relateaza Agerpres.

- Miniștrii de externe din țarile UE se reunesc luni și marți in cadrul Consiliului Afacerilor Externe (CAE) la Bruxelles, pentru a discuta pe marginea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, situația din Balcanii de Vest, regiunea Cornul Africii, precum și despre Pactul civil in domeniul PSAC. Ministrul…

- Tarile membre ale Uniunii Europene vor discuta saptamana aceasta sanctiuni impotriva unor companii chineze care vand Rusiei echipamente ce pot fi utilizate pentru armament, scrie duminica ziarul Financial Times, citat de Reuters. Conform pachetului de masuri la care a avut acces cotidianul britanic,…

- Miniștrii de externe europeni au adoptat o serie de decizii concrete, la propunerea Romaniei, prin care oligarhi ai Republicii Moldova care au incercat, la comanda si cu finanțarea Rusiei, sa destabilizeze statul vecin vor fi sancționați prin interdicții de calatorie sau inghețarea conturilor. „Este…

- Polonia a prezentat luna aceasta o propunere pentru o noua serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru razboiul in curs impotriva Ucrainei, care includ interzicerea importurilor de petrol si de diamante rusesti, potrivit unui document consultat marti de Reuters.

- Tarile membre ale Uniunii Europene nu au reusit joi sa cada de acord asupra unui nou set de sanctiuni contra Rusiei, dar discutiile se vor relua vineri, cand se implineste exact un an de la inceperea invaziei militare ruse impotriva Ucrainei, relateaza Reuters.

- Ministrii de finante din Grupul statelor puternic industrializate (G7) vor incerca joi sa cada de acord asupra unui nou pachet de sanctiuni economice impotriva Rusiei, in conditiile in care a trecut un an de la debutul razboiului din Ucraina, transmite AFP, noteaza Agerpres.