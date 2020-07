Stiri pe aceeasi tema

- Conform ,, adjunctul purtarului de cuvant al Guvernului grec Aristotleia Peloni a declarat ca, pe baza analize datelor epidemiologice, s-a decis suspendarea de luni, de la ora 6:00 si pana in 15 iulie, a accesului cetatenilor sarbi in Grecia prin toate punctele de frontiera, exceptie facand doar situatiile…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta, potrivit Agerpres.…

- Reprezentantii Ministerului de Externe de la Bucuresti le-au solicitat autoritatilor elene sa identifice solutii, pentru a fluidiza circulatia in punctul de trecere a frontierei dintre Bulgaria si Grecia Kulata-Promachonas. Romanii au asteptat ore in sir, apoi a fost creat un flux separat pentru autoturismele…

- Premierul Ludovic Orban a comentat, joi seara, la B1, situatia creata la granita Greciei, unde turistii romani au fost supusi unor controale mai ample, pe fondul epidemiei de coronavirus. Joi, cozi de kilometri s-au format la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontiera bulgara-elena.Orban…

- Romania a incetat Starea de Urgența din data de 15 mai 2020, Bulgaria cu doua zile mai devreme. In contextul starii internaționale de sanatate, oficialii ai autoritaților de turism din regiune trateaza modul de traversare a granițelor vizand atat confortul turiștilor, dar mai ales sanatatea acestora.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat marți, intr-o conferința comuna susținuta impreuna cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, ca Romania dorește o abordare pozitiva a relației cu Ungaria ca bun vecin și dorește revenirea la o relație de parteneriat strategic real cu Ungaria. El a facut…

- Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza site-ul greekcitytimes.