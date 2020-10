Bogdan Aurescu despre votul prin corespondență la alegerile parlamentare Bogdan Aurescu despre votul prin corespondența la alegerile parlamentare Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe românii din diaspora asupra modului în care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul, votul prin corespondența, având în vedere situația epidemiologica. La rândul sau, ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca doar doua țari nu permit organizarea de secții de votare, în timp ce cu multe altele exista acorduri de principiu:

- Alte tari permit organizarea de sectii, insa numai in sediile diplomatice. Premierul i-a cerut lui Aurescu sa inceapa o campanie de informare a romanilor din diaspora cum vor putea vota. "Inca din luna iunie misiunile Romaniei in strainatate au fost instructate sa contacteze autoritatile straine…

