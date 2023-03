Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu anunta ca Romania va acorda un nou ajutor de 1,3 milioane de euro pentru victimele cutremurelor din Turcia si Siria. Seful diplomatiei romane a facut acest anunt la Bruxelles, unde a participat la o Conferinta internationala a donatorilor organizata de Comisia Europeana…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa, in perioada 17 18 februarie 2023, la cea de a 59 a editie a Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen MSC2023 , eveniment anual de traditie, axat pe politici de securitate internationala si unul dintre cele mai importante forumuri pentru dezbateri…

- 21 de cetațeni romani au fost repatriați din Turcia cu ajutorul aeronavelor Ministerului Apararii, a anunțat ministrul de externe Bogdan Aurescu in ședința de guvern de miercuri, in timp ce cinci au reușit sa repatrieze pe cont propriu. In prezent, in zonele afectate de cutremur, mai sunt 17 cetațeni…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati, dupa cutremurul din Turcia. El a adaugat, referitor la Siria, ca nu au existat solicitari de repatriere, pana acum. „21 de cetateni romani au fost repatriati, pana acum. De altfel, azi cinci…

- Guvernul taliban din Afganistan va trimite in jur de 165.000 de dolari ca ajutor pentru Turcia si Siria dupa cutremurul devastator produs luni, a anuntat Ministerul de Externe de la Kabul, informeaza miercuri Reuters.

- Uniunea Europeana a mobilizate de urgența zece echipe de cautare și salvare a victimelor in urma celor doua mari cutremure care au lovit Turcia in mai puțin de 12 ore și care au afectat și Siria. Zece țari, printre care și Romania au trimis salvatori in zonele lovite de seisme.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, el pledand pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii. Ministrul a precizat ca…