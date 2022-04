Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, ca este extrem de important ca procurorul Curții Penale Internaționale sa se deplaseze in Ucraina pentru a culege elemente de proba. El a subliniat ca Romania, alaturi de alte state, a cerut inca din 2 martie sa se investigheze posibile crime de razboi comise de ruși in […] The post Bogdan Aurescu: Am cerut sa se investigheze posibile crime de razboi. Este important ca procurorul Curții Penale Internaționale sa se deplaseze in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .