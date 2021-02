Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului MAE, Aurescu a reiterat ”ingrijorarea autoritatilor romane cu privire la modul arbitrar in care autoritatile mexicane au refuzat accesul cetatenilor romani, care se deplasau in scop turistic, pe teritoriul Statelor Unite Mexicane si a reluat apelul la asigurarea unei abordari…

- Ministrul Relatiilor Externe al Statelor Unite Mexicane, Marcelo Ebrard Casaubon, a confirmat faptul ca autoritatile din tara sa sunt sesizate cu privire la situatia romanilor blocati pe Aeroportul International din Cancun si a dat asigurari ca se depun eforturi in scopul clarificarii situatiei, conform…

- Ministrul Relatiilor Externe al Statelor Unite Mexicane, Marcelo Ebrard Casaubon, a confirmat faptul ca autoritatile din tara sa sunt sesizate cu privire la situatia romanilor blocati pe Aeroportul International din Cancun si a dat asigurari ca se depun eforturi in scopul clarificarii situatiei.…

- In contextul multiplelor semnalari din ultimele zile referitoare la refuzul intrarii pe teritoriul Statelor Unite Mexicane a mai multor cetateni romani care se deplasau in scop turistic, Ministerul Afacerilor Externe a continuat demersurile diplomatice pe langa autoritatile mexicane. In cursul zilei…

- "In contextul multiplelor semnalari din ultimele zile referitoare la refuzul intrarii pe teritoriul Statelor Unite Mexicane a mai multor cetațeni romani care se deplasau in scop turistic, Ministerul Afacerilor Externe a continuat demersurile diplomatice pe langa autoritațile mexicane.In cursul zilei…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat „cu privire la cei aproximativ 50 de cetațeni romani care se afla in continuare in aeroportul din Cancun”, din data de 30 ianuarie, ca o echipa desemnata de Consulul Onorific al Romaniei la Cancun s-a deplasat la aeroport pentru a-i ajuta cu alimente și apa.…

- Incepand de luni, 11 ianuarie, toate persoanele, indiferent de cetatenie, care sosesc in Republica Federala Germania dupa ce s-au aflat intr-una dintre "zonele de risc", inclusiv Romania, oricand in ultimele 10 zile anterior intrarii pe teritoriul Germaniei, trebuie sa prezinte un test PCR sau antigen…

- Potrivit noilor modificari introduse de autoritațile belgiene, care intra in vigoare din 31 decembrie 2020, orice persoana care ajunge in Belgia dupa o ședere de minimum 48 de ore intr-o zona roșie, inclusiv Romania, trebuie sa intre in carantina la domiciliu sau intr-o alta locație declarata, a informat…