Boeing a suspendat achiziţiile de titan din Rusia ”Inventarul nostru si diversitatea surselor de titan asigura o aprovizionare suficienta pentru productia de avioane si vom continua sa luam masurile potrivite pentru a asigura continuitatea pe termen lung”, a adaugat compania. Boeing s-a alaturat astfel unei lungi liste de companii din intreaga lume care au anuntat ca se retrag sau isi suspenda investitiile in Rusia ca efect al invaziei acesteia in Ucraina si al sanctiunilor occidentale care au fost aplicate din acest motiv. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

