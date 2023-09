Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a cedat dramatic returul cu Bodo/Glimt, 2-3 dupa prelungiri (2-2 in tur), și a fost eliminata in play-off-ul Conference League. Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul gruparii covasnene, a avut doar cuvinte de lauda pentru elevii lui. Sepsi a pierdut la mare lupta, dupa prelungiri, duelul cu…

- Farul și Sepsi sunt la un meci de calificarea in grupele Conference League. Dupa rezultatele din tur, echipa lui Gca Hagi este favorita in fața finlandezilor. Duelurile decisive din Norvegia și Finlanda se vor putea vedea in direct pe posturi de televiziune din Romania. Cine transmite Bodo/Glimt – Sepsi…

- Farul și Sepsi evolueaza astazi in play-off-ul Conference League și viseaza la calificari in premiera in grupele europene. Daca iși vor indeplini obiectivul, Romania poate face un salt important in clasamentul coeficienților UEFA, care poate aduce beneficii esențiale pentru sezoanele urmatoare. HJK…

- Returul play-off-ului Conference League, dintre campioana Finlandei, HJK Helsinki, și trupa lui Gheorghe Hagi, Farul Constanța, va fi televizat, la fel ca turul, pe canalul Pro Arena. HJK Helsinki - Farul Constanța se joaca joi, 31 august, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro Gheorghe…

- Imediat dupa Sepsi - Bodo/Glimt 2-2, confruntarea tur din play-off-ul Conference League, fostul internațional Florin Prunea a insitat sa-l laude pe Isnik Alimi, mijlocașul central albanez al covasnenilor, cel care a restabilit egalitatea in minutul 47, din penalty. Alimi, 29 de ani, fotbalist venit…

- Laszlo Dioszegi, conducatorul lui Sepsi, a anunțat ca partida cu Bodo/Glimt din aceasta seara, din prima manșa a play-off-ului Conference League, se va disputa cu casa inchisa. Sepsi primește astazi vizita norvegienilor de la Bodo/Glimt, in manșa tur din play-off-ul Conference League. Partida va incepe…

- Sepsi e marea favorita a „dublei” cu Aktobe, jucatorii fiind optimiști ca pot ajunge in play-off-ul Conference League. Sepsi - Aktobe se joaca azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și DigiSport. Returul are loc 17 august, in Kazahstan, de la 18:00.Caștigatoarea acestei…

- Gigi Becali, 65 de ani, patronul FCSB, crede ca CFR Cluj e singura echipa din Romania care nu va ajunge in turul III preliminar din Conference League. Becali e „100%” sigur ca echipa lui și Sepsi se vor califica maine seara, crede ca și Farul are șanse mari sa treaca de Urartu și afirma ca CFR Cluj…