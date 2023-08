Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi mai are un pas pana la grupele Conferece League, play-off-ul contra celor de la Bodo/Glimt. Șefii clubului covasnean se plang ca echipa nu e lasata sa se odihneasca inaintea meciului retur cu liderul Norvegiei. Sepsi - Bodo/Glimt, prima manșa a play-off-ului Conference League, se disputa joi,…

- Sepsi - Bodo/Glimt, prima manșa a play-off-ului Conference League, se disputa joi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro. Doua posturi TV vor transmite in direct partida: Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Sepsi a avut un parcurs formidabil in acest sezon european. Le-a eliminat pe CSKA Sofia și pe Aktobe, iar…

- Aktobe și Sepsi se intalnesc in manșa secunda din turul 3 preliminari Conference League. Meciul are loc de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In tur, scorul a fost 1-1Daca trece de Aktobe, Sepsi va juca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt (Norvegia)…

- Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei. Meciul are loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a prefațat disputa cu Flora, de la Tallinn, manșa decisiva a turului III preliminar din Conference League Flora Tallinn - Farul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Farul a caștigat manșa tur, scor 3-0Daca trece de Flora Tallinn,…

- Yevhen Konoplyanka (33 de ani), prezentat oficial de CFR Cluj pe 25 iulie, face parte din lotul pentru meciul cu Adana Demirspor, din turul doi preliminar Conference League. CFR - Adana, prima manșa din turul doi preliminar Conference League, are loc de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) , antrenorul lui Sepsi, a prefațat deplasarea cu CSKA Sofia, primul duel din turul secund preliminar al Conference League. CSKA Sofia - Sepsi este programat joi, 27 iulie, de la ora 20:00. Meciul va fi televizat pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. Sepsi va juca joi intr-o…

- Hermannstadt primește sambata, de la ora 18:30, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din prima runda a noii stagiuni de Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Farul a disputat deja doua meciuri oficiale in acest…