Bodega Podu Roş - un fel de radiografie Dupa ce au bagat la puscarie pe fostii ingineri constructori „burghezi", noii guvernanti de atunci, comunistii, si-au dat seama ca pentru a construi nu au nevoie numai de mistrie si cancioc, ci si de cap, adica de ingineri cu cap. Si, pana ce au scolit noi ingineri, au ridicat astfel de hazenii arhitecturale. Era deja o cladire ramolita, un blocotet inaspectuos, inca de pe cand faceam eu liceul „Racovita" din apropiere, acum 45 de ani. Privelistea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

