In ultima ședința de plen, Bodea s-a vazut nevoit sa-și pice singur inițiativa pentru a lua inapoi banii de la comunele care nu au decontat pana in 15 octombrie lucrari pe drumurile comunale, finanțate tocmai de CJ Bihor. „Din pacate, de prea multe ori s-a facut carpici pe bani publici, de multe ori am vazut lucrari de proasta calitate. Ar fi cazul sa inlocuim ceea ce inseamna lipsa de eficiența cu lucrari de calitate. Saptamanile viitoare voi merge pe fiecare dintre aceste drumuri din județul Bihor. Sa vad cum arata aceste drumuri, daca sunt executate sau in curs de execuție”, declara Bodea,…