- Comisia Europeana ar fi suspendat finanțarea autostrazii Sibiu - Pitești din cauza protejarii unei specii de gandac. Cel puțin așa susține fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc.Acesta a postat o Facebook o scrisoare a Comisiei Europene, in care se solicita guvernului Romaniei clarificari cu…

- Comisia Europeana a suspendat finanțarea din fonduri UE pentru Autostrada Sibiu - Pitești (123 de km), cel mai important proiect de infrastructura al Romaniei la aceasta ora, susține fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc. UPDATE | Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare…

- Comisia Europeana a suspendat finanțarea din fonduri UE pentru Autostrada Sibiu - Pitești (123 de km), cel mai important proiect de infrastructura al Romaniei la aceasta ora, potrivit unui anunț facut de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD). Decizia vine ca urmare a unor probleme…

- Reprezentanții ONG-ului lanseaza o serie de provocari lui Lucian Bode. Mai întâi, aceștia cer sa fie deschisa circulația în cel mult 7 zile pe cei 21 de km ai lotului 3 din Autostrada A1 Lugoj-Deva. „Este o gura de oxigen pentru siguranța circulației, capitol la care suntem…

- Metroul Drumul Taberei nu va fi dat in funcțiune nici in acest an, a spus, miercuri, noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode. In schimb, fostul ministru, Razvan Cuc, a declarat ca a lasat, la incheierea mandatului, 98% dintre lucrarile fizice finalizate.

- ''Proiectele de infrastructura au prins viața in aceasta perioada. Am ales sa dedic acest mandat, de ministru al transporturilor, dezvoltarii infrastructurii. Am stat cea mai mare parte din timp pe șantiere, am deblocat proiecte care zaceau prin sertare, dar am și lansat proiecte noi. Infrastructura…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marti, la preluarea mandatului, ca va promite doar ca va da in folosinta acele tronsoane de autostrada finalizate. La plecarea din minister, fostul ministru, Razvan Cuc, a spus ca, in timpul mandatului sau, ritmul de lucru a fost accelerat,…

