- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode a declarat joi, ca prevederile legislative din Pachetul de Mobilitate 1 vor afecta negativ transportatorii romani, economia si clima. "Suntem dezamagiți", a afirmat ministrul intr-un comunicat remis joi.“In forma actuala,…

- Ziarul Unirea Autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 3: Provocare lansata noului ministru al transporturilor Autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 3: Provocare lansata noului ministru al transporturilor Odata cu investirea noului ministru al transporturilor, Asociația Pro Infrastructura ii lanseaza domnului Lucian…

- Guvernul Orban a primit votul de investire in Parlament. Au fost 240 de voturi "pentru", niciun vot "impotriva". "Plenul Parlamentului a votat investirea Guvernului Ludovic Orban cu 240 voturi pentru. Pentru investirea Guvernului erau necesare 233 de voturi. In campania pentru euroalegeri,…

- Parlamentarii s-au intrunit in ședința comuna de plen, pentru a vota investirea Guvernului Orban. 235 de parlamentari sunt prezenți, iar cvorumul este realizat. Pentru a putea fi investit sunt necesare cel puțin 233 de voturi, pe care premierul desemnat, Ludovic Orban, a susținut ca le are. …

- Guvernul PNL nu are proiectul autostrazii Bacau – Brașov in programul cu care cere votul de investire. Ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a susținut in cadrul audierii in comisiile reunite de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ”Daca era concurs de balerina, il trecea cu brio. A facut balet la intrebari. Nu a raspuns concret la nicio intrebare. Nu a vrut sa spuna daca mai maresc salariile profesorilor cu 25% pentru profesori, de la 1 ianuarie 2020.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Romania TV.Citeste si: Ion…

- In orice situatie ma veti gasi, aici sau la minister, nu ma veti vedea sa-mi asum precum doamna Rovana Plumb 180 de kilometri de autostrada, ci vreau sa fac o evaluare pe fiecare lot in parte, cu stadiu fizic, cu stadiu financiar, a declarat, miercuri, ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii…

- Parlamentarii din comisiile reunite de specialitate au avizat favorabil, miercuri, nominalizarea lui Lucian Bode pentru functia de ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Deputatii din Comisia pentru Transporturi si Infrastructura, respectiv Comisia pentru Tehnologia…