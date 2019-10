Bode: Licitaţia pentru licenţele 5G nu va avea loc în acest an 'As vrea sa spun foarte clar ca 5G inseamna viteza mai mare, capacitate mai mare de transfer de date, latime mai mare de banda si foarte important inseamna securitate. Va asigur ca Guvernul va facilita implementarea tehnologiilor 5G de ultima generatie in domeniul comunicatiilor fara fir, ceea ce va duce la un progres semnificativ in multe sectoare ale economiei cu rezultate directe in cresterea calitatii vietii, pentru ca acest lucru ni-l dorim. Vreau sa mai clarific un lucru: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor face politicile, iar ANCOM va reglementa, va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

