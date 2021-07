Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode vine cu o prima reacție referitoare la cazurile de corupție care au ieșit la suprafața in ultima vreme. Șeful MAI spune ca este neplacut surprins ca trebuie sa ofere explicatii „despre astfel de uscaturi”. Bode a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, in statiunea Mamaia, referitor la cazul de la Corbu, unde un barbat a fost ucis si fiica acestuia violata de un individ care a intrat peste ei in casa in timpul noptii, ca anchetatorii au un cerc de suspecti, fiind vorba de ore pana la prinderea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, despre cazul de la Mehedinti, in care este cercetat seful Politiei de Frontiera Mehedinti intr-un dosar de contrabanda, ca este neplacut surprins ca trebuie sa dea explicatii despre “astfel de uscaturi”, mentionand ca niciodata nu va fi de acord…

- Joi, 1 iulie, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a participat, alaturi de Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode și de Secretarul de Stat, Chestor general de poliție Bogdan Despescu, la inaugurarea sediului situat in localitatea Izvoarele Sucevei, la invitația Comisarului șef de poliție…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri seara, ca este vorba despre ''curatenie in propria ograda'' in cazul de la Sibiu, unde 25 de politisti sunt anchetati pentru coruptie. "Noi, MAI, ne facem curatenie in propria ograda. Am spus de la inceput…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunța cercetari la Arad, acolo unde un polițist ar fi batut o femeie pe strada, pentru ca nu purta masca. „Exista toleranța zero fața de cei care fac de ras uniforma de polițist”, astfel incat, afirma Bode, „nu vom ezita sa facem curațenie in propria ograda”,…