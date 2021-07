Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca așteapta finalizarea anchetei privind scandalul in care a fost implicat Cristian Ciocan, director in MAI, inainte de a lua o decizie, dar nu exclude demiterea acestuia, relateaza G4Media . „Sunt cateva chestiuni care imi sunt neclare, motiv pentru…

- Reprezentanții Sindicatului Europol il acuza pe comisarul șef Christian Ciocan, director imputernicit al Unitații de Politici Publice din MAI, ca a incalcat legea prin șapte fapte. Potrivit sindicaliștilor, Ciocan i-a amenințat și a incercat sa-i intimideze pe agenții de Poliție. Ministrul Afacerilor…

- Un șofer cu alcoolemie mare a lovit doi polițiști in timp ce incerca sa scape de agenți. Polițiștii au ajuns la spital, iar șoferul este cercetat penal, scrie Digi24 , citand Mediafax. Incidentul s-a produs luni seara, pe o strada din Huși, in momentul in care doi agenți de poliție din cadrul Poliției…

- Ministrul Afacerilor Interne a oferi o serie de informații cu privire la cazul afaceristului asasinat la Arad. Lucian Bode a explicat ca nu poate oferi detalii, avand in vedere ca ancheta este in desfașurata.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Cluj, ca ministerul pe care il conduce a transmis Comitetului National pentru Situatii de Urgenta un set de propuneri privind masurile de relaxare, anuntate si de presedintele Klaus Iohannis. "Cred ca trebuie sa oferim romanilor…