- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca printre cei retinuti in urma violentelor de la protestele fata de restrictiile impuse in contextul pandemiei se numara minori, membri ai unor galerii care se afla evidentele politiei ca fiind violenti sau si oameni cercetati in alte cauze penale.

- Paisprezece din cele din cele 22 de persoane audiate in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei, au fost plasate in arest preventiv pentru 30 de zile. Cele 22 de persoane au fost ridicate si duse la audieri sambata, in urma unor perchezitii care au avut loc…

- Politistii din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare sambata dimineata 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetele Giurgiu, Prahova si Ilfov si mai multe mandate de aducere,

- 22 de persoane care au participat la protestele violente din Piata Unirii, din Bucuresti, in noaptea de marti spre miercuri, sunt audiate la Politia Capitalei. Politisti din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 952.803 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 850.672 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.156 cazuri noi de…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut miercuri, 31 martie, bilanțul de la protestele violente anti-restricții din București și din țara.”Dreptul de protesta este garantat prin Constituție, insa acest drept a fost ințeles greșit de o minoritate care a ales sa se exprime violent, a instigat și a…