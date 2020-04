Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii romani care au plecat in urma cu o saptamana de pe aeroportul din Cluj Napoca in Germania, la cules de sparanghel, erau gata organizati in momentul aparitiei ordonantei militare care a reglementat zborurile charter cu muncitori sezonieri, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Un tronson de autostrada de 20 kilometri aduce anual la bugetul de stat aproximativ 40 de milioane de euro, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, care da asigurari ca nu se vor taia in viitor bani de la investitiile in infrastructura, care vor ajuta la…

- Mobilizarea antreprenorului care lucreaza pe santierul Autostrazii Comarnic-Brasov, lotul 2 – sectorul Predeal-Cristian, este una foarte buna, lucru pe care l-am observat si pe alte santiere unde lucreaza romani, a declarat vineri Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,…

- Testele dinamice pe Magistrala de metrou M5 vor incepe undeva la sfarsitul lunii mai, iar la finele lui iunie metroul din Drumul Taberei trebuie sa circule cu calatori, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Pe Magistrala…

- Banii necesari pentru salvarea TAROM, cei 37 de milioane de euro, ar putea veni in trei luni de la Trezorerie si chiar daca nu se aproba salvarea companiei nu se pune problema lichidarii operatorului aerian national, a anuntat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii…

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a vorbit la Radio Romania Actualitați despre autostrazile Moldovei. Potrivit ministrului de resort, autostrada Brasov – Bacau este in faza de adjudecare a contractului...