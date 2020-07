Autoritatile din transporturi au dat ordin de incepere pentru 70 de kilometri de autostrazi si drumuri nationale doar in primele cinci luni din acest an si au semnat contracte pentru proiectare si executie pentru inca aproape 70 de kilometri, a declarat, miercuri seara, ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Am dat ordin de incepere pentru 70 de km de autostrazi si drumuri nationale doar in primele cinci luni din acest an. De asemenea ne-am propus si am si reusit sa semnam contracte de proiectare si executie pentru ca, dupa ce ai semnat acel contract, etapa…