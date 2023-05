Ministrul de Interne, Lucian Bode, a pierdut un al doilea proces cu Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) in chestiunea tezei sale de doctorat plagiate. Este vorba despre dosarul in care a cerut suspendarea deciziei din luna ianuarie prin care UBB a certificat ca teza sa este plagiata, potrivit jurnalistei Emilia Șercan, dupa cum noteaza b1tv.ro. Pe 12 mai, Curtea de Apel București se va pronunța pe cererea de suspendare a autosesizarii Consiliului Național de Etica aflat in subordinea Ministerului Cercetarii. La termenele anterioare, Consiliul Național de Etica nu a fost reprezentat juridic in…