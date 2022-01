Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Giurgiu a incuviințat, vineri, efectuarea a 4 percheziții domiciliare in cazul omorului comis pe raza localitații Bolintin Vale. La aceasta ora, structurile Poliției Romane și Jandarmeriei Romane pun in aplicare cele 4 mandate de percheziție, pe strada Sabarului, din orașul Bolintin Vale.…

- Iarna isi intra in drepturi in aproape toata țara. A nins in aceasta dimineata și in Capitala, iar in unele județe din centru și din nord-vestul țarii temperaturile sunt si cu 10 grade mai scazute fața de cele inregistrate ieri. Pentru orele urmatoarele meteorlogii anunta polei, in majoritatea regiunilor.…

- Nu a fost inregistrat inca niciun deces asociat noii variante a coronavirusului, tulpina Omicron, depistata prima data in Africa de Sud, este declarația unui purtator de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații, la conferința saptamanala de la Geneva. Conform AFP, Christian Lindmeier, purtator de…

- Cu o rata de incidența de peste 12 la mia de locuitori, Municipiul Brașov pare sa eludeze pandemia și pregatește luminițele și brazii de Craciun. Viceprimarul Flavia Boghiu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea conceptului ”Craciunul 2022 in Brașov”. Deși suntem in plina…

- AUR demareaza procedura pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, luni, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Parlamentului, de liderii formațiunii, George Simion și Claudiu Tarziu. „Vom merge pana la capat”, a apus Simion. Știre in curs de actualizare. Raluca…

- Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca va ajuta morgile spitalelor cu locuri de pastrare a corpurilor persoanelor decedate in urma infectarii cu SARS Cov-2. “Ca urmare a escaladarii situației dramatice cu care se confrunta spitalele in care sunt tratați bolnavii de Covid-19…

- Klaus Iohannis a dezvaluit, se pare, secretul pentru care este venerat de insuși premierul Florin Cițu. In timpul declarațiilor de presa, de miercuri seara, cu privire la noile restricții, președintele Romaniei, vizibil in inconfort, și-a invartit compulsiv inelul de pe deget. Contextul recent cu eroul…

- UPDATE ORA 12.00: Nicu Falcoi, propus ministru al Apararii Nationale, are aviz negativ. El a primit 8 voturi „pentru”, 15 „impotriva” și 13 abțineri. Știre inițiala: Miniștrii pe care i-a propus premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Deja…