Stiri pe aceeasi tema

- ■ Biserica Botezul Domnului din incinta asezamintului calugaresc isi sarbatoreste hramul de Boboteaza ■ „Aghiasma Mare se ia pe nemincate timp de opt zile, pentru ca ea ne cheama sa cautam viata si bucuria vesnica in iubirea Preasfintei Treimi“, a explicat arhimandritul Mihail Daniliuc, egumenul schitului…

- Pompierii voluntari și localnicii din Bosanci, care pastreaza de peste 120 de ani acest obicei al ridicarii crucilor de gheața de Boboteaza, vor pastra sfantul obicei și in acesta an. Chiar daca temperaturile inregistrate in ultima perioada nu au dus la formarea gheții pe lacul din localitate, de ...

- ■ meteorologii anunta temperaturi peste media perioadei ■ in prima zi di Noul An se anunta 7 grade ■ Anul pandemic 2020 se incheie cu vreme buna, iar cel care vine aduce temperaturi nesperat de mari. Incepem Noul An cu valori termice diurne de 7 grade, iar meteorologii spun ca si la Boboteaza vor fi…

- Ioan Vadana, 30 de ani, din Savinesti, județul Neamț, retinut pe 8 decembrie pentru un jaf de 1,1 milioane de euro la un magazin de bijuterii din Paris, a fost arestat preventiv de magistratii de la Curtea de Apel Bacau. Dat in urmarire internaționala și prins la șapte ani de la fapta, el urmeaza a…

- ■ Curtea de Apel Bacau l-a privat de libertate pe tilharul de la Savinesti ■ el este un „student“ al Academiei Infractorilor ■ impreuna cu alti membri ai gruparii, ar fi participat la o „lovitura“ de 1,1 milioane de euro, in Franta ■ va fi extradat pina cel mai tirziu de Boboteaza ■ Tinarul din […]…

- Draga Olteanu Matei a fost adusa in regim de urgenta la unitatea medicala din Neamt, dupa ce familia a apelat la numarul unic 112, iar dupa o prima evaluare a fost transferata cu ambulanta la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, unde a ajuns in stare grava. Prima evaluare a dezvaluit ca actrita suferea…

- Pe 20 septembrie, intr-o zi de duminica, Damian, un adolescent de 16 ani din comuna Borca, judetul Neamt, a fost talharit si batut de patru tineri romi, cu varste intre 17 si 23 de ani. Baiatul, caruia i s-a furat telefonul mobil, s-a ales cu traumatism cranio-cerebral, hematom cranian si contuzie coloana…