Boboteaza, fără ger anul acesta. Agheasma mare se bea opt zile Ierarhii, condusi de IPS Teofan, au slujit pe treptele Mitropoliei catre piateta din spate, unde erau adunati majoritatea crestinilor. Restul s-au asezat la coada care cobora spre poarta interioara a mitropoliei, cateva sute de persoane asteptand sa fie primele care au ajuns la butoaie sa ia apa sfintita de ierarhii ieseni. Singurele pete de culoare erau date de rromii aliniati pe stanga si pe dreapta care strigau dupa IPS Teofan, sa ii binecuvanteze, sa &icir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost imbulzeala mare astazi la mai toate bisericile din Targu Jiu. Credinciosii au venit in numar mare pentru a lua apa sfintita de Boboteaza. Politistii si jandarmi au fost la datorie, astfel incat au fost evitate evenimentele nedorite. Preotii s-au organizat si ei și au pregatit o cantitate suficienta…

- La Biserica ”Sfantul Ilie” din municipiu, sute de credincioși au participat la Sfanta Liturghie și la sfințirea apei celei mari, savarșita de catre parintele protopop Lucian Leonte dar și de fiul sau Gabriel Leonte, in curtea Bisericii.

- Mii de credinciosi sunt prezenti in curtea Mitropoliei pentru a asista la Liturghia oficiata de sarbatoarea Botezului Domnului, slujba fiind tinuta de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Ei vor lua Agheasma mare pregatita de prelatii Mitropoliei. Au fost pregatite 11 butoaie mari de 1000…

- Creștin ortodocșii sarbatoresc, in fiecare an, pe 6 ianuarie, Boboteaza, care este una dintre cele mai importante sarbatori ale inceputului de an. In ziua de Boboteaza, se sfintesc apele mari si se purifica mediul nostru inconjurator de fortele malefice. Agheasma este apa sfintita de Boboteaza prin…

- Pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși serbeaza Boboteaza. Conform simbolisticii biblice, Boboteaza marcheaza momentul in care Iisus Hristos a fost botezat in raul Iordan. Episodul este asociat cu prima imprejurare in care se reveleaza Treimea divina. Fiul este botezat in prezența Sfantului Duh reprezentat…

- Astazi, in ajunul Bobotezei, IPS Teodosie oficiaza slujba de sfintire a apei, in fata Arhiepiscopiei Tomisului.Inca de la finele lunii decembrie, aproximativ 100 de voluntari s au ocupat de etichetarea sticlelor care vor fi umplute cu agheasma mare. In cadrul unei conferinte de presa sustinute in data…

- BOBOTEAZA 2020 // AGHEASMA BOBOTEAZA. Daca vom asculta cu atenție randuiala sfințirii celei mari a apei de Boboteaza, vom afla beneficiile impartașirii cu ea: ne sfințește sufletele si trupurile, casele, gospodariile, pamanturile, intreg spațiul in care ne desfașuram activitatea, munca, invațatura.

- Mai sunt trei zile pana la Boboteaza, iar in biserici pregatirile sunt in plina desfasurare! Preotii ajutati de voluntari pun etichete pe sticlele de agheasma care vor fi impartite credinciosilor. Nu e deloc usor, mai ales ca - doar la Constanta - vorbim despre peste 200 de mii de PET-uri.