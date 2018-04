Iubitorii de muzica si nu numai, il cunosc pe Bobby McFerrin inca din anii ’70 drept “omul orchestra”, un veritabil maestru – vrajitor al sunetelor, atat in concertele solo, cat si alaturi de solisti celebri de jazz. El este acela care a compus si a interpretat unul dintre hiturile care au cucerit definitiv publicul spectator si a facut inconjurul lumii, “Don’t Worry, Be happy” – Number One acum mai bine de 20 de ani. Hitul lansat in septembrie 1988 a devenit prima melodie “a capella” lansata de Bobby McFerrin care a ajuns pe primul loc in topul...