Stiri pe aceeasi tema

- O analiza realizata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), pe 55.000 de cazuri confirmate a scos la iveala care sunt cele mai frecvente simptome care apar in infecțiile cu COVID-19. Febra: 88% Tuse seaca: 68% Oboseala: 38% Tuse productiva cu sputa: 33% Scurtarea respirației: 19% Dureri de oase…

- Presedintele clubului Brescia, Massimo Cellino, a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, informeaza lequipe.fr."Dupa doua saptamani de carantina la Cagliari, am mers la spital pentru a fi testat. Fiica mea are virusul, fiul meu, nu. Si eu il am, acum. Simptomele? Oboseala excesiva si dureri osoase…

- Autoarea seriei „Harry Potter“ J. K. Rowling a anuntat ca s-a vindecat de COVID-19, dupa doua saptamani in care a avut „toate simptomele“ infectiei cu coronavirus. Ea a specificat insa ca nu a fost testata.

- Marturia unui taximetrist roman din Londra a devenit virala pe internet. "99% am coronavirus! Am sunat un medic și mi-a spus ca simptomele corespund", a spus barbatul, care a povestit apoi coșmarul prin care trece de cand COVID-19 a pus stapanire pe organismul sau.Cezar Covataru, botoșaneanul care in…

- Guvernul de la Budapesta si-a organizat raspunsul fata de epidemia de coronavirus tinand cont de aspectele politice, medicale, economice si militare ale acesteia, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia MTI potrivit Agerpres. ''Trebuie sa reusim pe patru fronturi simultan'',…

- Centrul pentru Controlul Bolilor a efectuat un studiu prin care a demonstrat ca 80% din cei infectati cu noul coronavirus se confrunta cu simptome moderate, 15% cu simptome severe, iar 5% ajung în stare critica. Conform studiului facut de centrul din Wuhan s-a demonstrat ca 99% dintre persoane…

- In plina epidemie, dr. Valeriu Gheorghița, specialist in boli infecțioase, ne spune cand trebuie sa cerem ajutorul medicilor Oamenii de știința au stabilit ca majoritatea celor infectați cu noul virus dezvolta simptome la cinci zile de la contractarea virusului. Potrivit experților spitalului John Hopkins…

- In majoritatea cazurilor, oamenii dezvolta simptomele pentru COVID-19 in circa cinci zile. Este concluzia unor cercetatori care au facut studii pe 181 de cazuri. Coronavirusul provoaca febra, tuse și probleme de respirație. La nivel mondial, au fost inregistrate peste 4000 de decese și circa 114.000…