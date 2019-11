Stiri pe aceeasi tema

- O boala care a terorizat lumea si a ucis peste 200 de milioane de oameni a reaparut Ciuma pulmonara (sau pneumonica) este cea mai rara, dar cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila transmitere de la persoana la persoana printr-o simpla tuse. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ziarul Unirea Boala care a decimat populația in Evul Mediu se intoarce: Doua cazuri de ciuma confirmate in cea mai populata țara din lume. Boala care a decimat populația in Evul Mediu se intoarce: Doua cazuri de ciuma confirmate in cea mai populata țara din lume. China, cea mai populata țara din lume,…

- Stare de alerta în China. Doua persoane au fost spitalizate la Beijing, dupa ce au contractat ciuma pulmonara. Informația a fost confirmata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- O echipa de oameni de stiinta din China a descoperit ca o anumita bacterie poate produce cantitati importante de alcool in intestine, suficient de mari pentru a provoca o afectiune hepatica la persoane care nu consuma alcool, relateaza miercuri Xinhua, citat de agerpres.ro.

- Departamentul de Sanatate (DOH) din Filipine a confirmat joi ca poliomielita a reaparut pe teritoriul national filipinez, la aproape doua decenii dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anuntase eradicarea bolii in aceasta tara in anul 2000, informeaza Xinhua potrivit Agerpres. Francisco Duque,…

- Departamentul de Sanatate (DOH) din Filipine a confirmat joi ca poliomielita a reaparut pe teritoriul national filipinez, la aproape doua decenii dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anuntase eradicarea bolii in aceasta tara in anul 2000, informeaza Xinhua.

- La fiecare 40 de secunde un om se sinucide. Mai exact, la nivel mondial sunt inregistrate anual 800.000 de decese. Acesta este semnalul de alarma tras de Organizatia Mondiala a Sanatatii care spune ca numarul tentativelor de suicid este de aproape 25 de ori mai mare fata de anul trecut.

- Aproximativ 800.000 de persoane se sinucid anual la nivel mondial, respectiv una la 40 de secunde, iar cifrele raman alarmante, chiar daca rata acestor decese a scazut. In Romania, rata sinuciderilor este de 8 la 100.000 de locuitori, sub media globala, de 10,5 astfel de decese, anunța MEDIAFAX.Potrivit…