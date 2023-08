Stiri pe aceeasi tema

- Medicul susține ca nu a fost anunțat de asistenta despre caz, iar in seara respectiva erau de garda doi doctori. Mai mult, raportul arata ca spitalul nu are linie de garda ginecologie, iar dupa ora 15 nu exista medici din specialitați cheie. Acest raport intocmit de Direcția de Sanatate Publica din…

- Inspectorii de sanatate publica au supus analizelor probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele mai multe dintre probele necorespunzatoare au fost cele provenite din fantanile publice si individuale."Populatia judetului Buzau se aprovizioneaza cu apa pentru…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau atrage atentia cu privire la riscul ridicat de imbolnavire cu “boala apei” ca urmare a faptului ca aproximativ 60% dintre probele de apa prelevate din fantani in prima parte a anului au fost necorespunzatoare consumului uman, scrie Agerpres.Inspectorii de sanatate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau atrage atentia cu privire la riscul ridicat de imbolnavire cu "boala apei" ca urmare a faptului ca aproximativ 60% dintre probele de apa prelevate din fantani in prima parte a anului au fost necorespunzatoare consumului

- Inspectorii de sanatate publica au supus analizelor probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele mai multe dintre probele necorespunzatoare au fost cele provenite din fantanile publice si individuale."Populatia judetului Buzau se aprovizioneaza cu apa pentru…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau a aplicat o amenda in valoare de 10.000 de lei operatorului de apa potabila dupa ce in urma unei reclamatii s-a descoperit ca apa furnizata prin intermediul retelei publice in comuna Cozieni nu se incadra in parametri normali de potabilitate, toate cele patru…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj a solicitat primariilor de pe raza județului sa comunice numarul de gospodarii, de surse de apa publice și individuale, cat și numarul sistemelor centralizate care au fost afectate de precipitațiile abundente din ultima perioada, pentru prevenirea imbolnavirilor…

- Toate unitațile spitalicești importante din județul Neamț, Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgența Roman, Spitalul orașenesc “Sf. Dimitrie“ Targu Neamț, Spitalul orașenesc “Sf. Ierarh Nicolae“ Bicaz și Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, au fost supuse unui control…