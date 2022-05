BNR vrea să lanseze propriul „Bitcoin”: leul digital. Ce părere au românii de criptomonede Banca Naționala a Romaniei se afla in perioada de testare a unui leu digital. Se verifica acum conceptele referitoare la aspecte tehnice, de securitate și juridice, precum și a implicațiilor de politica referitoare la potențiala emitere a leului digital. In medie 69% dintre consumatori, atat din Romania cat și din țarile din regiune, și-ar dori […] The post BNR vrea sa lanseze propriul "Bitcoin": leul digital. Ce parere au romanii de criptomonede first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei deruleaza un program pilot, dezvoltat intr-un mediu inchis de testare, pentru a obține o mai buna ințelegere a conceptelor referitoare la aspecte tehnice, de securitate și juridice, precum și a implicațiilor de politica referitoare la potențiala emitere a leului digital.…

- Sase din zece romani (58%) considera ca reducerea consumului este cea mai la indemana solutie pentru a combate dificultatile financiare generate de inflatie, arata rezultatele unui studiu de piata, publicat ieri si preluat de Agerpres. In luna aprilie a acestui an, rata inflatiei a atins un nivel record…

- Multa lume uita ca afacerile sunt cu și despre oameni și ca in general, mediul de business salveaza și transforma in mai bine atat de multe vieți. Romanii au inceput sa acționeze, nu doar sa viseze la antreprenoriat și ușor-ușor, observ ca se schimba percepția majoritații. De aceasta parere este Anca…

- Cash-ul din economie a continuat ascensiunea si a ajuns in luna februarie aproape de 100 mld. lei, un nou maxim istoric, dupa o crestere cu 9,3% fata de valoarea din februarie 2021, dupa cum reiese din datele centralizate de Banca Nationala. In termeni nominali, aproximativ 8,5 mld. lei au intrat in…

- Amenzile pentru cei care nu au completat formularul digital prin care se putea intra in Romania in pandemie au fost anulate. Decizia a fost luata luni in plenul Senatului, prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative inițiate de un grup de parlamentari PSD. „Se anuleaza amenzile contraventionale…

- Amenzile pentru PLF- formularul digital de intrare in Romania au fost ANULATE. Romanii sancționați iși vor primi banii inapoi Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a decis, luni, plenul Senatului prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri…

- Aproximativ 150.000 de romani au fost amendați pentru ca nu au completat sau au completat greșit formularul digital de intrare in Romania (PLF). Senatul a votat, luni, un proiect de lege care prevede ca toate amenzile se anuleaza: romanii care au platit amenzile vor primi banii inapoi, iar in cazul…

- Agresiunea militara a Rusiei asupra Ucrainei nu este justificata, apreciaza 68- dintre romani, in timp ce 71- sunt de parere ca Rusia a comis crime impotriva populatiei civile in Ucraina, conform studiului "Despre razboi si patriotism", realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, dat…