- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai mare al indicelui a fost consemnat in 10 aprilie…

- Consiliul Județean Maramureș, in calitate de autoritare publica tutelara a Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș”, anunța organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș” – 6 posturi. Procedura de selecție a membrilor…

- MUNICIPIUL LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj in calitate de asociat unic al Societații „APA-CANAL LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunța inceperea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societații. Procedura de selecție cuprinde urmatoarele…

- Se cauta șefi pentru parcul Industrial de la Bumbești-Jiu, aflat in subordinea Consiliului Județean Gorj. In acest sens au fost stabilite masuri in vederea reluarii procedurii de selecție prealabila a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societații „Parc Industrial…