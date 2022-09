Stiri pe aceeasi tema

- La 31 august 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 42.851 milioane euro, fața de 42.768 milioane euro la 31 iulie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2.878 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valutaconstituite…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii iunie, la nivelul de 42,033 miliarde de euro, in crestere cu 2,7%, fata de cele 40,920 miliarde de euro inregistrate la 31 mai 2022, informeaza BNR, transmite AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 5,252 miliarde…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele patru luni ale acestui an, un deficit de 7,568 miliarde euro, cu aproape 84% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, de 4,114 miliarde euro, informeaza Banca Nationala a Romaniei, printr-un comunicat

- Comisia Europeana a primit, joi, din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si a 789,7 milioane euro sub forma de imprumuturi (fara prefinantare), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…